После ракетного удара Украина возобновила транзит российской нефти в Венгрию

Нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу после обесточивания, вызванного террористической ракетной атакой России.

В полдень 16 ноября Венгрия снова начала получать нефть из России через трубопровод "Дружба", проходящий по территории Украины.

Об этом сообщает digi24 со ссылкой на руководителя аппарата венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Сегодня транспортировка по трубопроводу "Дружба" была возобновлена, но с пониженной пропускной способностью", — говорится в сообщении венгерской стороны.

Представитель аппарата премьер-министра Венгрии уточнил, что в ближайшее время обычные объемы поставки нефти "должны быть снова достигнуты".

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Венгерская нефтяная компания MOL накануне сообщила об остановке этого трубопровода, поставляющего российскую нефть в Венгрию, Чехию и Словакию.

В случае полного прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба" Венгрия имела бы в качестве альтернативы импорт нефти через Хорватию, но лишь на 80% от мощности, которую предлагает нефтепровод из России через Украину.

Кроме того, компания MOL имеет запасы нефти, эквивалентные трехмесячному импорту.

Напомним, 15 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, что "созвал заседание Совета обороны в связи с последними событиями российско-украинской войны".

"В ответ на остановку прокачки нефти и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал Совет безопасности", — добавил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter.

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