После смены прайс-кепов цены в вечерний пик не выросли - аналитикиня

Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.

«Импорт электроэнергии в июле также вырос, на 24,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, – до 257,7 тыс. МВт-час. Больше импортируется – в часы "вечернего пика"», — сказала экспертка.

Именно для покрытия растущего спроса на импорт в вечерние часы, по ее словам, НКРЭКУ повысила прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка.

В то же время итоги первой недели августа не показали существенного скачка цен в часы вечернего пика.

"Только это решение не способно на 100% обеспечить импорт", - отмечает Орлова.

По ее словам, новые ценовые ограничения — это, безусловно, шаг в сторону беспрепятственного привлечения импорта, особенно в отопительный сезон. Но важно учитывать и другие факторы. «Во-первых, и дальше существуют ограничения на другие часы, на которые, возможно, будет необходимо привлекать импорт. Во-вторых, пока не работают месячные аукционы на пересечение, их запуск ожидается в декабре этого года», – напомнила Орлова.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в том числе для периода вечернего пика (17:00–23:00), где максимальная цена на РДН и ВДР может достигать 15

000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке – 16 000,00 грн/МВт·ч.