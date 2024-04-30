После войны пенсия в 60 лет, скорее всего, будет недоступна, отмечают в Минсоцполитики

После войны, скорее всего, пенсия в 60 лет будет недоступна многим украинцам. И не потому, что украинцам не будет хватать страхового стажа для выхода на пенсию, а потому, что обеспечивать выплату пенсий будет некому.

Большинство украинцев не сможет выйти на пенсию так, как государству нечем платить им пенсию. Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович на форуме "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления".

Украина стремительно теряет трудоспособное население. По словам главы Минсоцполитики, уже сегодня на одного работающего украинца приходится один пенсионер. В настоящее время коэффициент замещения зарплаты пенсией составляет в Украине около 0,3, то есть средний пенсионер получает примерно до 30% своей прежней зарплаты. Остальное государству приходится дотировать из госбюджета, потому что поступлений от ЕСВ не хватает на выплату пенсий.

Сегодня военнослужащие получают неплохую зарплату. И, согласно их зарплатам, идут отчисления в Пенсионный фонд. А после войны у Пенсионного фонда таких денег не будет.

Для замещения по крайней мере до 40% зарплаты пенсией для пожилых людей Украине нужно примерно еще 6 млн работающего населения. Путем природного прироста обеспечить эти цифры пока не удастся. Поэтому многим украинцам придется дольше работать в старости, оставаться как можно дольше активными и фактически обеспечивать себя своим трудом.

Как отметила на форуме Оксана Жолнович, важно вернуть домой уехавших украинцев еще до полномасштабного вторжения, а также привлечь на работу мигрантов из других государств, которые по разным причинам хотят строить дальше свою жизнь в Украине.

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