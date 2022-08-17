После возвращения акциза на горючее цены однозначно вырастут — депутат

Во вторник, 16 августа, Верховная Рада отказалась включать в повестку дня для голосования законопроект №7668, согласно которому возвращается акциз на все виды горючего.

Член Комитета Верховной Рады по бюджету Валерий Гнатенко 17 августа в эфире национального телемарафона рассказал, мог ли стать резервом законопроект о возврате акцизного налога на топливо, который депутаты не захотели вносить в повестку дня и почему нардепы решили именно так.

"Действительно, это один из рычагов наполнения нашего бюджета, но он вызвал разные толкования среди депутатов, и я думаю, что это нехватка коммуникации, которая существует сегодня в Верховной Раде и в Кабинете министров. Я думаю, что на следующей сессии этот вопрос уже по -другому будут рассматривать. Я уверен, что Кабмин проведет работу с разными фракциями и депутатскими группами, и этот вопрос будет вынесен снова к рассмотрению на заседании Верховной Рады", — отметил он.

По его словам, при возвращении акциза на горючее риска его дефицита не будет, но поднятие цен будет однозначно.

"100 евро на тоне, это сумма, которая поднимет стоимость горючего, но мы знаем, война продолжается, но наряду с этим существует жизнь, и наши дороги, которые на сегодняшний день в разы больше выдерживают нагрузку, потому что мы видим, что когда железная дорога перекрыта, порты не работают и весь импорт идет сейчас через автомобильный транспорт, и мы видим, что наши дороги разбиваются, их нужно ремонтировать", – сказал он.

Гнатенко подчеркнул, что акцизный фонд – это основной источник пополнения бюджета, который идет на ремонт дорог.

"Но много инфраструктурных проектов за эти средства мы однозначно сделать не сможем. Нам нужно удержать то, что мы сейчас имеем. И сам акцизный сбор даст нам возможность поддержать дороги в том состоянии, в котором сейчас они есть. Я уверен, что в ближайшее время мы эту норму поднимем и мы примем этот важный законопроект. Риска исчезновения горючего не будет. Я уверен, что однозначно будет поднятие цен. Но я еще раз подчеркиваю, что это основная сумма, которая пополняет дорожный фонд, именно акцизный сбор", — резюмировал депутат.

Напомним, эксперт спрогнозировал, что бензин и дизель могут подешеветь на 3-4 грн за литр.

Читайте также: