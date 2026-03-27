Последствия войны в Иране: эксперты прогнозируют рекордный скачок цен на нефть

Цена нефти может взлететь до 200 долларов за баррель / © ТСН.ua

Война на Ближнем Востоке продолжает лихорадить мировую экономику. Аналитики предупреждают о шокирующем росте стоимости энергоносителей в случае затягивания боевых действий и дальнейшей блокировки ключевых морских путей.

Об этом пишет Bloomberg.

Сценарии развития событий и ценовые рекорды

Эксперты инвестиционной группы Macquarie отмечают, что если война будет продолжаться до июня, стоимость нефти марки Brent может подскочить до рекордных 200 долларов за баррель. Такой сценарий, вероятность которого оценивается в 40%, предполагает дальнейшую блокаду Ираном стратегически важного Ормузского пролива.

В то же время, существует и более оптимистичный прогноз: с вероятностью 60% конфликт может завершиться уже к концу этого месяца. В настоящее время Brent торгуется на уровне около 110 долларов за баррель, хотя раньше в этом месяце цена уже достигала кризисного пика в 119,50 доллара. Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году на уровне 147,50 доллара.

"Если пролив будет оставаться закрытым в течение длительного времени, ценам придется подняться настолько высоко, чтобы уничтожить исторически большой объем мирового спроса на нефть", — отмечают аналитики.

Дипломатические маневры и масштабы потерь

Недавно президент США Дональд Трамп отложил дедлайн для нанесения ударов по иранским энергетическим объектам на 10 дней. Эта вторая пауза сместила возможную дату атаки на 6 апреля. По его словам, такой шаг стал ответом на жест доброй воли со стороны Ирана, который позволил 10 нефтяным танкерам пройти через пролив.

Закрытие Ормузского пролива привело к резкому скачку цен как на сырую нефть, так и на продукты нефтепереработки из-за огромных масштабов перебоев. В довоенные времена по этому водному пути ежедневно транспортировали около 15 миллионов баррелей сырой нефти и еще 5 миллионов баррелей нефтепродуктов.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что в ответ на ракетные удары Тегерана атаки Израиля по Ирану будут только обостряться и расширяться. По его словам, израильское руководство неоднократно призывало иранский режим прекратить обстрел мирного населения, однако эти предупреждения были проигнорированы.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что теперь Армия обороны Израиля будет бить по новым целям и районам, помогающим режиму создавать оружие. В то же время он избежал конкретики относительно деталей и масштабов будущих расширенных операций.

Несмотря на отсутствие точной информации о целях, Кац ясно дал понять, что Тель-Авив намерен последовательно преследовать лидеров враждебного режима. Главной целью этих действий остается полное уничтожение стратегических военных возможностей противника.

Между тем, президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает сценарий с высадкой американских сухопутных войск на стратегически важный иранский остров Харк. Этот клочок суши расположен примерно в 26 километрах от побережья Ирана, и именно через него проходит около 90% экспорта нефти страны.

Хотя установление контроля над этим ключевым нефтяным узлом может быть реализовано довольно быстро, аналитики предупреждают о колоссальных рисках для американских военных. Для удержания острова понадобилось бы около тысячи бойцов, которые окажутся под постоянной угрозой атак с помощью беспилотников и ракет.

Эксперты убеждены, что подобная дерзкая операция вряд ли ускорит завершение конфликта, а скорее затянет Соединенные Штаты в длительную войну на истощение. Иран также может ответить минированием водных путей, что еще больше парализует и без того усложненное судоходство по всему региону.