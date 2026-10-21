Пособие на похороны пенсионера в 2026 году: сколько выплатят и как оформить

Деньги / иллюстративное фото

Реклама

После смерти пенсионера его родственники или граждане, взявшие на себя организацию похорон, имеют право на денежную помощь от государства. Сумма выплаты напрямую зависит от вида пенсии, которую получал умерший.

В случае смерти гражданского пенсионера, которому выплаты назначались на общих основаниях, государство предоставляет пособие в размере двух его месячных пенсий, сообщает издание «На пенсии».

Реклама

Для военных пенсионеров предусмотрена более значительная поддержка — три месячные пенсии умершего, но не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В 2026 году эта минимальная сумма составляет 16 640 гривен.

Реклама

Однако существует исключение: если похороны военного пенсионера были полностью оплачены за счет государства, денежная помощь родственникам не выплачивается.

Для оформления и получения выплаты лицам, организовавшим похороны, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Пенсия в Украине — последние новости

В ноябре 2026 года отдельные категории граждан получат максимальную пенсию, рассчитанную по специальным формулам. Выплата не будет превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц и составит 25 950 грн.

Стоит отметить, что часть украинских пенсионеров, временно находящихся за границей или проживающих на оккупированных территориях, должна ежегодно до 31 декабря подтверждать свою личность, в противном случае выплаты могут быть приостановлены с 1 января 2027 года. Исключение касается тех, кто переехал на подконтрольную Украине территорию и сообщил об этом ПФУ, а для пенсионеров, находящихся в оккупированных районах, выплаты могут быть приостановлены после полугода без движения средств на счете и без идентификации.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров