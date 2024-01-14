Пособие на ребенка увеличится на тысячу гривен: кто из родителей получит деньги

Министерство социальной политики меняет содержание и увеличивает на 1 тысячу гривен стоимость "Пакета малыша", поскольку с 1 января 2024 года в Украине повысился прожиточный минимум.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя министра Ульяны Токаревой, стоимость "Пакета малыша" возрастет с 6816 до 7689 гривен. Его стоимость составляет три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, в 2024 году он составляет 2563 грн.

"Сейчас он стал рационально укомплектованным: увеличено количество или добавлено товаров, пользующихся спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды маленького размера, с которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки)", — объяснили в пресс-службе Минсоцполитики.

Помощь от государства после рождения малыша в 2024 году составит 41 280 гривен, но полную сумму родителям не предоставляют сразу. Первая часть пособия состоит из 10 320 гривен, далее равными частями в течение следующих 36 месяцев ежемесячно государство выплачивает по 860 гривен.

Ранее стало известно, что украинские семьи получают денежную помощь при рождении ребенка. Сейчас эта сумма составляет 41280 гривен. В 2024 году благодаря повышению прожиточного минимума размер некоторой государственной социальной помощи возрастет.

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