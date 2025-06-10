Пособие по безработице: сколько украинцев получают выплаты в июне 2025 года

Деньги

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По состоянию на конец мая 2025 года количество украинцев, получающих пособие по безработице, составляет 40,7 тысяч человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Максимальный размер помощи составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен. В то же время минимальную сумму получали почти 1,2 тысячи безработных, а максимальную — почти 11 тысяч человек.

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Чаще выплаты пособия получали граждане, потерявшие работу в:

Днепропетровской области — почти 4 тысячи человек;

Харьковской области — 2,6 тысячи;

Полтавской области — 2,5 тысячи.

Меньше зарегистрированных безработных, которым были предусмотрены выплаты, в:

Херсонской области — 380 человек;

Закарпатской области — чуть более 800 человек.

По данным Государственной службы занятости, количество получателей пособия постепенно сокращается. В частности:

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на конец января и февраля 2025 года — 45 тысяч человек;

на конец марта — 42 тысячи;

на конец апреля — более 41 тысячи;

на конец мая — 40,7 тысячи.

Таким образом, за последние полгода количество получателей пособия по безработице в Украине сократилось.

Напомним, в Украине могут изменить правила перерасчета пенсий для отдельных категорий граждан. В случае принятия нового законопроекта, военные пенсионеры и государственные служащие лишатся части надбавок, на которые они имели право раньше.