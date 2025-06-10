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Пособие по безработице: сколько украинцев получают выплаты в июне 2025 года
В Украине постепенно уменьшается количество людей, получающих пособие по безработице.
По состоянию на конец мая 2025 года количество украинцев, получающих пособие по безработице, составляет 40,7 тысяч человек.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
Максимальный размер помощи составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен. В то же время минимальную сумму получали почти 1,2 тысячи безработных, а максимальную — почти 11 тысяч человек.
Чаще выплаты пособия получали граждане, потерявшие работу в:
Днепропетровской области — почти 4 тысячи человек;
Харьковской области — 2,6 тысячи;
Полтавской области — 2,5 тысячи.
Меньше зарегистрированных безработных, которым были предусмотрены выплаты, в:
Херсонской области — 380 человек;
Закарпатской области — чуть более 800 человек.
По данным Государственной службы занятости, количество получателей пособия постепенно сокращается. В частности:
на конец января и февраля 2025 года — 45 тысяч человек;
на конец марта — 42 тысячи;
на конец апреля — более 41 тысячи;
на конец мая — 40,7 тысячи.
Таким образом, за последние полгода количество получателей пособия по безработице в Украине сократилось.
Напомним, в Украине могут изменить правила перерасчета пенсий для отдельных категорий граждан. В случае принятия нового законопроекта, военные пенсионеры и государственные служащие лишатся части надбавок, на которые они имели право раньше.