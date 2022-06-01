Посол ЕС рассказал, сколько средств нужно Украине и как будет происходить восстановление после войны

Посол ЕС рассказал, сколько средств нужно Украине и как будет происходить восстановление после войны

На восстановление Украины от войны нужно будет выделить сотни миллиардов евро или долларов.

Также он поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о том, что восстанавливать разрушенные города и регионы может конкретное государство или даже частные компании.

Об этом 1 июня глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сказал во время брифинга в Медиацентре "Украина – Укринформ", пишет "Интерфакс Украина".

Он отметил, что украинские власти работают над планом восстановления Украины. На это понадобятся сотни миллиардов долларов или евро.

"Дискуссии со стороны ваших международных партнеров только начались: как собрать эти средства, как управлять ими в сотрудничестве с Украиной. Конечно, должно быть сильное участие со стороны Украины. Никто не хочет и не может решать лучше вас, на что именно будут необходимы эти деньги", — сказал Маасикас.

Он подчеркнул, что поддерживает идею Зеленского о партнерстве, что правительство, или муниципалитет, или даже крупная компания со стороны международных партнеров сможет внести вклад в украинский фонд в конкретных целях реконструкции конкретного муниципалитета или города.

Напомним, в Кремле выдали очередной бред о присоединении к России оккупированных украинских территорий.

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