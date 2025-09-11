Посольство США: ДТЭК находится на передовой энергетической устойчивости Украины

Реклама

Как сообщили в американском посольстве, ДТЭК совместно с компанией Fluence завершили проект систем накопления энергии (BESS), что обеспечит электроснабжение украинских домохозяйств.

«Этот проект принес Украине передовые американские технологии для укрепления энергетической системы. Он также исключает использование технологий или компонентов от тех, кто не поддерживал Украину все эти годы», – подчеркнула Дэвис.

Она подчеркнула, что, несмотря на постоянные атаки на энергосистему, Украина ежедневно, ежечасно отвечает с решительностью, изобретательностью и стойкостью. «Из того, что мы видим, ДТЭК находится именно на передовой этой устойчивости», – добавила Временная поверенная в делах США в Украине.

«Восстановление Украины США рассматривают как возможность для раскрытия роста, ведущего частный сектор, через стратегические инвестиции. Это частный капитал двигает инновации, создает рабочие места и обеспечивает реальный, измеряемый результат», – сказала Дэвис.

По ее словам, под руководством президента Дональда Трампа США сделали приоритет именно такой подход – основанный на экономической свободе, коммерческих партнерствах и частном предпринимательстве. «Партнерство ДТЭК и Fluence является примером видения президента Трампа по восстановлению Украины, которое должно быть украинским по лидерству и частным по содержанию», – подчеркнула Временная поверенная в делах США в Украине.

Она также отметила быстрые темпы реализации проекта: «Я слышала о двухлетнем графике, который был сокращен до шести месяцев. Это мощный сигнал – и партнерство, и сроки, и олицетворяющая это устойчивость».

"Это еще одно доказательство того, что даже в сложных условиях Украина открыта для бизнеса", - резюмировала Дэвис.