Поспособствовала война в Украине: в прошлом году оборонные компании США заработали более $80 млрд – Politico

Экспорт американского оружия вырос на более чем 50% в прошлом году.

Оборонные компании США в прошлом году заработали $81 млрд за счет военных продаж за рубежом, что на 56% больше, чем в 2022 году. Заключению огромных соглашений поспособствовало полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом пишет издание Politico.

В прошлом году продажи американского оружия за рубежом резко выросли, достигнув рекордных $238 млрд. Правительство США напрямую договорилось о продаже на сумму $81 млрд долларов. Остальные были прямыми продажами оборонных компаний США иностранным государствам.

Крупнейшие покупатели оружия в Европе

Крупнейшие соглашения включали в себя продажи ударных и транспортных вертолетов и ракет дальнего радиуса действия Польши и Германии на сумму около $30 млрд, поскольку НАТО спешит накапливать самое современное оружие.

Так, Польша, которая сейчас пытается расширить свою армию, сделала одну из самых больших закупок. Варшава купила вертолеты Apache на $12 млрд, а также заплатила $10 млрд за ракетные системы (HIMARS) и $3,75 млрд за танки M1A1 Abrams.

Чехия заключила сделку на самолеты F-35 и боеприпасы на сумму $5,6 млрд. Болгария заказывает бронированные машины Stryker на сумму $1,5 млрд, а Норвегия покупает вертолеты MH-60R Multi-Mission на $1 млрд.

Джо Байден и другие официальные лица отмечали, что помощь США Киеву поддерживает рабочие места в Америке из-за производства оружия, дополнительно подкрепляемого перевооружением других европейских союзников, которые опустошили свои запасы, чтобы поддержать Украину.

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США пользуются моментом в Европе и Азии

Эти продажи проходят на фоне войны России против Украины, ведь есть опасения по поводу планов Москвы напасть на другие страны.

Администрация президента Джо Байдена работает над тем, чтобы воспользоваться моментом в Европе и Азии – отговорить страны от импорта российского оружия и увеличить внутреннее производство оборонной промышленности.

"Российская оборонная промышленность продолжает терпеть неудачу", − заявила глава Управления региональной безопасности и передачи оружия Государственного департамента Мира Резник в комментарии Politico.

Она подчеркнула, что российским производителям оружия "отказывают в поступающих от экспорта ресурсах", например в наличных средств.

Россия теряет позиции ключевого экспортера

В течение десятилетий Россия была вторым по величине экспортером оружия после США, а ее главными клиентами были Индия, Китай и Египет. Но ее оборонно-промышленный потенциал исчерпывается из-за войны в Украине, и роль РФ как главного мирового поставщика оружия под угрозой, говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований.

"Мы видим, что поскольку российская оборонная промышленность лишена ресурсов, поступающих от экспорта, это способствует стратегическому провалу России на поле боя", – сказала Резник.

В прошлом году США заключили важное соглашение с Индией – договор на сумму $1,8 млрд, согласно которому General Electric будет производить двигатели в Индии – в то время как Нью-Дели пытается дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия – России.

"Мы видим на "Глобальном юге" реальные жесткие решения партнеров об отказе от российского оборудования. Мы хотели бы видеть больше Индии по этому поводу, и мы продолжаем работать и исследовать различные возможности торговли с Индией", — добавила Резник.

"Общая сумма поступлений от продажи оружия за 2023 финансовый год является самой высокой с 2020 года, когда бывший президент США Дональд Трамп публично играл роль главного продавца военной техники США", — пишет Politico.

Вашингтон также намерен подтолкнуть Аргентину купить подержанные истребители F-16 вместо китайских JF-17.

Между тем, поскольку США работают над поддержкой своих союзников на Тайване против постоянных угроз со стороны Китая, на острове по-прежнему остается оружие США на $19 млрд.

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Напомним, Пентагон и НАТО обсудили критическое увеличение оборонного производства для нужд Украины.

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