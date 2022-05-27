Поставка топлива и экономическая ситуация: Зеленский провел совещание с Кабмином (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая провел рабочее совещание с Кабинетом министров.

Представители власти обсуждали экономическую ситуацию, проблемы аграриев по сбору урожая и проблемы с поставкой горючего.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Министры рассказали о шагах, предпринимаемых для удовлетворения спроса на горючее и создания запасов.

"Владимир Зеленский проинформирован о том, что сделано и что запланировано сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов Российской Федерации, а также о данных по замороженным средствам РФ во всех странах мира. Отдельное внимание было уделено подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест. Было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан", — говорится в сообщении.

Фото: Офис президента Украины

Власти также обсудили организацию работы власти по временно оккупированным территориям Украины.

"Среди важных вопросов встречи президента с чиновниками было и завершение учебного года, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, а также перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября", — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров нашел выход из топливного кризиса. Чиновники приняли проект постановления по осуществлению публичных закупок нефтепродуктов в условиях военного положения.

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