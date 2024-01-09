Поставщик насосного и энергетического оборудования в Украине

ООО "Эмерем Техник" – лидер на рынке промышленной техники высокого качества. Компания не только занимается продажей промышленного оборудования и агрегатов, но и имеет слаженную команду профессионалов, занимающихся подбором, установкой, а также выполняет пусконаладочные работы.
Высококвалифицированные специалисты помогут вам выбрать необходимую технику, а также рассчитают энергоэффективность оборудования и срок его окупаемости.
Заключенные многолетние контракты с производителями на поставку оборудования позволяют компании устанавливать доступные цены на технику высокого качества. Также специалисты предприятия в курсе всех новинок, вышедших на рынок, и инновационных технологий на рынок промышленного оборудования.
Компания Эмерем Техник является официальным представителем более 15 мировых производителей. Клиенты компании из разных стран Украины, Молдовы, Грузии, Армении с удовольствием пользуются много лет приобретенным оборудованием.
Ассортимент компании достаточно разнообразен и включает:
* промышленные насосы;
* дизельные электростанции;
* промышленное насосное оборудование;
* вакуумные водокольцевые насосы;
* винтовые насосы;
* шестеренчатые насосы;
* гигиенические центробежные насосы;
* кулачковые насосы;
* дозирующие насосы и системы;
* импеллерные насосы;
* мембранные насосы;
* насосы с магнитной муфтой;
* перистальтические насосы;
* промышленные центробежные насосы;
* мотопомпы и дождевальные машины;
* дизельные генераторы;
* системы смешивания;
* аграрные дроны.
Вся техника проверена и качественная. Модельный ряд постоянно обновляется новинками, о которых регулярно есть информация на сайте.
Почему следует выбрать Эмерем Техник?
Эмерем Техник уже два года работает на рынке промышленного оборудования. Специалисты компании имеют очень большой опыт в сфере снабжения, постоянно развиваются, знакомятся с новыми технологиями и особенностями современной техники. Основные преимущества компании:
* широкий ассортимент постоянно пополняемой продукции;
* доступные цены;
* программы лояльности для постоянных клиентов;
* предоставление профессиональных консультаций;
* предоставление качественного и быстрого сервиса;
* обеспечение необходимыми запчастями;
* исполнение в точности договорных обязательств.
Миссией компании является предоставление клиенту эффективного и доступного по стоимости товара по доступным ценам. Специалисты также прекрасно понимают, что из-за простого оборудования в случае поломки теряется часть прибыли. Поэтому сервисный центр компании всегда к вашим услугам, а профессионалы сделают все возможное, чтобы техника работала бесперебойно. Более подробно на сайте компании: https://emerem.com.ua/