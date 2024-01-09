Поставщик насосного и энергетического оборудования в Украине

ООО "Эмерем Техник" – лидер на рынке промышленной техники высокого качества. Компания не только занимается продажей промышленного оборудования и агрегатов, но и имеет слаженную команду профессионалов, занимающихся подбором, установкой, а также выполняет пусконаладочные работы.

Высококвалифицированные специалисты помогут вам выбрать необходимую технику, а также рассчитают энергоэффективность оборудования и срок его окупаемости.

Заключенные многолетние контракты с производителями на поставку оборудования позволяют компании устанавливать доступные цены на технику высокого качества. Также специалисты предприятия в курсе всех новинок, вышедших на рынок, и инновационных технологий на рынок промышленного оборудования.

Компания Эмерем Техник является официальным представителем более 15 мировых производителей. Клиенты компании из разных стран Украины, Молдовы, Грузии, Армении с удовольствием пользуются много лет приобретенным оборудованием.

Ассортимент компании достаточно разнообразен и включает:

* промышленные насосы;

* дизельные электростанции;

* промышленное насосное оборудование;

* вакуумные водокольцевые насосы;

* винтовые насосы;

* шестеренчатые насосы;

* гигиенические центробежные насосы;

* кулачковые насосы;

* дозирующие насосы и системы;

* импеллерные насосы;

* мембранные насосы;

* насосы с магнитной муфтой;

* перистальтические насосы;

* промышленные центробежные насосы;

* мотопомпы и дождевальные машины;

* дизельные генераторы;

* системы смешивания;

* аграрные дроны.

Вся техника проверена и качественная. Модельный ряд постоянно обновляется новинками, о которых регулярно есть информация на сайте.

Почему следует выбрать Эмерем Техник?

Эмерем Техник уже два года работает на рынке промышленного оборудования. Специалисты компании имеют очень большой опыт в сфере снабжения, постоянно развиваются, знакомятся с новыми технологиями и особенностями современной техники. Основные преимущества компании:

* широкий ассортимент постоянно пополняемой продукции;

* доступные цены;

* программы лояльности для постоянных клиентов;

* предоставление профессиональных консультаций;

* предоставление качественного и быстрого сервиса;

* обеспечение необходимыми запчастями;

* исполнение в точности договорных обязательств.

Миссией компании является предоставление клиенту эффективного и доступного по стоимости товара по доступным ценам. Специалисты также прекрасно понимают, что из-за простого оборудования в случае поломки теряется часть прибыли. Поэтому сервисный центр компании всегда к вашим услугам, а профессионалы сделают все возможное, чтобы техника работала бесперебойно. Более подробно на сайте компании: https://emerem.com.ua/