Пострадавшие от войны украинские фермеры могут получить семена для посевной: детали

Фермерам уже раздали семена озимого рапса. Также они могут получить семена кукурузы и подсолнечника для весенней посевной.

Пострадавшие от войны украинские фермеры получили семена рапса от Фонда Баффета при содействии Соrteva Agriscience.

Малые украинские сельхозпроизводители с пострадавших от войны территорий получили около 8000 посевных единиц озимого рапса.

Семена получили более 400 фермерских хозяйств в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Это позволило засеять дополнительно более 30 тысяч га озимым рапсом, что положительно повлияет на уровень жизни местного населения и будет способствовать укреплению внутренней и глобальной продовольственной безопасности.

Также в компании помогут фермерам подготовиться к весенней посевной в 2024 году. Для этого им передают семена кукурузы и подсолнечника. В программе могут принять участие фермеры, которые находятся в определенных регионах и возделывают до 500 га площади под кукурузой или подсолнечником.

Фермеры, которые закажут не менее 5 единиц семян Pioneer, смогут получить такое же количество дополнительных семян по символической цене 1 грн без НДС. Чтобы подать заявку на участие, фермеры могут обратиться к торговому представителю компании в своем регионе или заполнить форму на сайте программы.

Ранее сообщалось, что американский бизнес будет поддерживать фермеров в Украине.

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