"Построить новую европейскую страну": Шмыгаль сообщил о собранных $6,5 млрд на конференции доноров

"Построить новую европейскую страну": Шмыгаль сообщил о собранных $6,5 млрд на конференции доноров

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Международной донорской конференции, посвященной сбору средств для пострадавшей от войны Украины, собрали 6,5 млрд долл.

Украина планирует не просто восстановить то, что было разрушено агрессором, а стремится построить новую европейскую страну, подчеркнул глава правительства.

Об этом Шмыгаль сообщил по завершении конференции 5 мая.

"Сегодня в Варшаве собрались настоящие друзья Украины! Спасибо организаторам Международной донорской конференции: Премьерам Польши Матеушу Моравецкому и Швеции Магдалине Андерссон. Мобилизовали $6,5 млрд! Ценим помощь Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Президента Европарламента Шарля Мишеля и всех наших партнеров", – говорится в сообщении премьера.

"Украина планирует не просто восстановить то, что было разрушено агрессором, а стремится построить новую европейскую страну. Каждый может помочь построить свою частицу Страны Мечты – будущей Украины. Для этого мы создали Фонд восстановления Украины", – напомнил Шмигаль.

Он добавил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским месяц назад призвали европейские города помочь украинским собратьям. Великобритания вызвалась заботиться о восстановлении Киевского региона. Дания взяла под патронат Николаев. Греция готова помогать Одессе.

"Это хороший старт. Харьков, Сумы, Чернигов, сотни городков и сел Украины также ждут помощи. И я точно знаю, они ее получат. Вместе победим врага, защитим мир и восстановим Украину!" – подчеркнул премьер.

Напомним, Зеленский инициировал создание глобального проекта United24, благодаря которому любой из любой страны сможет перечислить средства в поддержку Украины.

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