Посылки из-за границы подорожают: Рада готовится отменить лимит в 150 евро

Каждая приобретенная заграницей посылка может стать дороже на 20%. Верховная Рада готовится отменить льготный лимит в 150 евро, заставляя глобальные платформы вроде Amazon и eBay автоматически добавлять налог к стоимости каждого заказа.

Это предусматривает пакет законопроектов № 15112-Д и № 12360, пишет «Судебно-юридическая газета».

Профильный комитет Верховной Рады 6 мая рекомендовал нардепам поддержать законопроекты №15112-Д и №12360, которые предусматривают новые правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках гармонизации с нормами ЕС Украина планирует передать функцию администрирования НДС зарубежным маркетплейсам и ввести автоматический обмен информацией о продажах.

НДС на посылки с иностранных маркетплейсов

Документ №15112-Д вводит в Налоговый кодекс понятие «лица, осуществляющего деятельность согласно правилам дистанционной продажи товаров». Речь идет о предприятиях электронного интерфейса — маркетплейсах вроде Amazon, eBay, Etsy, а также их посредниках. Именно эти компании должны стать основными участниками процесса налогообложения.

Операторы платформ-нерезидентов должны будут вести детальный учет дистанционных продаж в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

Отдельно предлагается изменить подход к налогообложению импортных товаров, приобретенных через электронные платформы. НДС планируют начислять на все такие товары независимо от стоимости — ранее безналоговый лимит составлял 150 евро.

Начисление и уплату НДС хотят возложить непосредственно на маркетплейсы, а не на покупателей. Если платформа является нерезидентом, она должна будет определить уполномоченного представителя в Украине для взаимодействия с налоговыми органами.

Для потребителей процедура покупки фактически не изменится: 20% НДС автоматически будет добавляться к стоимости товара на платформе, а механизм получения посылок останется таким же.

В то же время остаются в силе исключения для некоммерческих отправлений: посылки от физических лиц физическим лицам стоимостью до 45 евро не будут облагаться налогом при условии, что они не имеют коммерческого характера и не содержат запрещенных к пересылке товаров.

Законопроект №12360 также дополнили таможенными механизмами — порядком учета маркетплейсов, условиями предоставления финансовых гарантий и правилами декларирования. Кроме того, предусмотрен переходный период: в течение первого года работы системы административная ответственность за непреднамеренные ошибки в уплате НДС применяться не будет.

Украинцы не смогут скрыть доходы от продаж на зарубежных маркетплейсах

Отдельно Украина готовится ко внедрению стандартов DAC7 и DPI, которые предусмотрены законопроектом №15111-Д. Речь идет об автоматическом обмене информацией о продавцах на цифровых платформах.

Под новые правила попадают как ФОПы, так и физические лица без регистрации, которые продают товары через Etsy, eBay и европейские подразделения Amazon. Европейские платформы будут обязаны собирать информацию о продавцах-резидентах третьих стран, в частности Украины, и передавать ее своим налоговым органам, а те — ГНС Украины.

Etsy (Ирландия) и eBay (Германия) как резиденты ЕС подпадают под требования Директивы DAC7 и автоматически будут передавать данные об украинских продавцах.

Хотя основная платформа Amazon.com работает в рамках системы FATCA, европейские подразделения компании — Amazon.de и Amazon.fr — также подпадают под действие DAC7 и должны будут предоставлять данные об украинских резидентах.

В результате внедрения понятия «предприятия электронного интерфейса» и механизмов автоматического обмена данными DAC7 станет практически невозможно скрывать доходы от продаж на зарубежных маркетплейсах.

Зарегистрированные предприниматели могут и дальше работать через Etsy и подобные сервисы, ссылаясь на письмо Министерства финансов от 27 апреля 2026 года о законности удержания комиссий. В то же время продавцам без официальной регистрации стоит легализовать деятельность, ведь информация об их доходах вскоре автоматически будет поступать в ГНС из стран ЕС.

Покупателям же следует учитывать, что НДС на товары стоимостью до 150 евро теперь будет администрироваться маркетплейсом, что скажется на конечной цене при оформлении заказа.

Кабмин утвердил законопроекты о налогах и посылках

Напомним, в конце марта Кабмин поддержал законопроекты, которые с 2027 года вводят автоматический обмен данными о доходах пользователей цифровых платформ (Airbnb, Uber, Bolt и т.д.) по стандартам ЕС. Для физлиц, которые предоставляют услуги или аренду через такие сервисы, устанавливается льготная ставка НДФЛ 5% вместо 18%, если они не являются ФЛП, работают без наемных работников и имеют годовой доход до 7,2 млн грн. Налоги за них будет платить сама платформа.

Также с 2027 года отменяется лимит на беспошлинный ввоз посылок: НДС будет начисляться на все товары от 0 евро, за исключением подарков до 45 евро. Налог будут включать в цену непосредственно на маркетплейсах.

Заметим, чтобы эти изменения вступили в силу, законопроекты должен еще поддержать парламент и подписать президент.

