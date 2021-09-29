"Потенциальная катастрофа": финансовый холдинг JPMorgan готовится к возможному дефолту США

В рамках подготовки к возможному дефолту первой экономики мира JPMorgan просматривает контракты со своими клиентами.

В банковском холдинге JPMorgan обеспокоены тем, что Соединенные Штаты возможно приблизились к своему первому дефолту в истории.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "Потенциальной катастрофой". Бизнесмен также выразил надежду, что законодателям удастся урегулировать этот кризис, пишет издание Business Insider.

По словам спикера, уже в третий раз долг США приближается к своему лимиту. Подобные ситуации возникали в 2011 и 2017 годах. Раньше, когда вопрос оказывалось в центре внимания, все удавалось исправить. Джейми Димон отметил, что "Штаты никогда не должны даже приближаться к этой линии".

Лимит американского госдолга составляет 28,4 трлн долларов. Однако фактически реальный долг уже пересек эту черту, подскочив к 28,43 трлн долларов. Конгресс должен принять окончательное решение по лимиту госдолга до 18 октября. В Министерстве финансов США подчеркнули: если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.

JPMorgan Chase — американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных американских банков. Холдинг входит в "большую четверку" банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведения финансовых транзакций и управление активами.

Напомним, Украина и США заключили дополнительное соглашение на 9 млн долларов. Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку