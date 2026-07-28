Потеряли трудовую книжку: адвокат объяснила, как не потерять пенсию

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Потеря трудовой книжки из-за войны, пожара или оккупации не означает, что человек потеряет право на пенсию. Если в электронном реестре нет сведений о работе до 2004 года, подтвердить трудовой стаж все равно возможно.

Об этом рассказала адвокат, руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова.

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После 1 января 2004 года страховой стаж определяют по данным персонифицированного учета Пенсионного фонда. За периоды работы до даты главным документом остается трудовая книжка. Если он потерян или содержит ошибки, стаж может подтвердить другие документы.

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К ним относятся:

архивные справки;

выписки из приказов;

лицевые счета;

справки о заработной плате;

письменные трудовые договоры;

удостоверения и другие документы, подтверждающие работу.

Отдельно для предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях, могут использоваться сведения из реестра застрахованных лиц для подтверждения отдельных периодов работы.

Когда могут помочь свидетели

Если документов нет, подтверждать стаж могут свидетели.

Однако закон выдвигает несколько обязательных требований:

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свидетелей должно быть не менее двух;

они должны работать вместе с заявителем на одном предприятии или одной системе;

каждый из них должен предоставить документы, подтверждающие его собственную работу в тот же период.

Эти документы являются ключевым условием для подтверждения стажа.

По словам адвоката, Пенсионный фонд в большинстве случаев не принимает нотариально удостоверенные письменные показания людей, находящихся за пределами Украины.

По действующей процедуре свидетель должен лично явиться в сервисный центр ПФУ в Украине с паспортом и документами о собственной трудовой деятельности.

Если это нереально, вопрос можно решать через трибунал. В таком случае свидетель имеет право дать показания дистанционно или подать должным образом заверенное заявление, которое суд будет оценивать вместе с другими доказательствами.

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Какие документы могут заменить трудовую книжку

Юрист отмечает, что поиск свидетелей не всегда является лучшим вариантом.

Часто достаточно письменных улик, которые можно найти в государственных или местных архивах.

Кроме архивных справок, подтвердить стаж могут:

профсоюзные билеты с отметками об уплате взносов;

выписки из расчетных книг;

характеристики;

пропуска;

письменные трудовые договоры;

приказы о принятии на работу или увольнении.

Что делать, если ПФУ отказал

Адвокат рекомендует сначала обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и всеми имеющимися документами. Если ПФУ откажет в зачислении стажа, следует получить письменное решение, после чего его можно обжаловать в окружном административном суде.

По словам юристки, судебная практика свидетельствует, что потеря документов из-за оккупации или боевых действий сама по себе не должна лишать человека права на пенсионное обеспечение.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

Напомним, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2026 превысил 7200 гривен. В то же время, почти половина пенсионеров (44,6%) получает выплаты до 5 тысяч гривен. Число получателей пенсий сократилось до около 10 миллионов человек.

Также отдельные категории военных пенсионеров в Украине могут ежемесячно получать надбавку почти 1300 гривен на каждого нетрудоспособного члена семьи, которого содержат. Для этого пенсионер не должен работать, а иждивенец — получать собственные социальные выплаты. Доплату следует оформлять отдельно.

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