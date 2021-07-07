Потратили больше чем заработали: в Госстате подсчитали доходы и расходы украицев

Больше всего своего дохода украинцы потратили на приобретение товаров и услуг.
Потратили больше чем заработали. Госстат подсчитал, что с начала года украинцы превысили свои расходы почти на 100 миллиардов гривен.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
По подсчетам ведомства, за первые три месяца украинцы заработали свыше 900 миллионов гривен, а потратили — больше триллиона. Согласно данным Госстата, основным источником дохода соотечественников была заработная плата. Однако деньги украинцам приносили также государственная помощь и прибыль от собственности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросла средняя заработная плата. Самая большая средняя номинальная зарплата была в области информации и телекоммуникаций, финансовой и страховой деятельности, а также в государственном управлении и обороне. Самая низкая — в сфере временного размещения и организации питания, административного и вспомогательного обслуживания, в строительстве.