Потратили уже более 130 миллионов: что покупают украинцы за "ковидную" тысячу

Потратили уже более 130 миллионов: что покупают украинцы за "ковидную" тысячу

От запуска программы украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн. грн.

Более 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, а 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств в рамках программы есть Поддержка.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы на одном из украинских телеканалов, пишет "Урядовый портал"

Глава правительства добавил, что от запуска программы украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн грн, потратив средства в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности на приобретение книг, на билеты в кинотеатры и на поездки по железной дороге.

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"Это уже вторая в этом году программа помощи бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений", — отметил Денис Шмигаль.

По словам премьер-министра, в том числе благодаря программам поддержки бизнеса, в текущем году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет 550 долларов.

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