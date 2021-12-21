Потратили уже более 130 миллионов: что покупают украинцы за "ковидную" тысячу

От запуска программы украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн. грн.
Более 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, а 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств в рамках программы есть Поддержка.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы на одном из украинских телеканалов, пишет "Урядовый портал"
Глава правительства добавил, что от запуска программы украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн грн, потратив средства в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности на приобретение книг, на билеты в кинотеатры и на поездки по железной дороге.
"Это уже вторая в этом году программа помощи бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений", — отметил Денис Шмигаль.
По словам премьер-министра, в том числе благодаря программам поддержки бизнеса, в текущем году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет 550 долларов.
Читайте также:
- Как получить, на что потратить и существуют ли угрозы экономике: все, что нужно знать о "ковидной" тысяче
- Отслеживать переводы каждой карты: украинцев предупредили о проверках по использованию "ковидной" тысячи
- В правительстве пообещали выплатить "ковидную" тысячу вакцинированным за границей украинцам
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.