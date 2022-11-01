Потребительские цены в Украине: в правительстве дали прогноз на 2023 год

Правительство улучшило ожидания роста потребительских цен в Украине в 2023 году.

В следующем году ценовая динамика на потребительском рынке будет формироваться под действием разнонаправленных факторов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2023 год (№ 8000 ).

В частности, в документе отмечается, что подавленный потребительский спрос будут сдерживать динамику потребительских цен. Таким образом, прогноз роста потребительских цен в 2023 году уменьшен с 30% до 28% (в измерении декабрь к декабрю), а рост цен производителей уменьшен с 35,7% к 32,2% (в измерении декабря до декабря).

Но с другой стороны, существенное влияние на динамику цен будут оказывать факторы предложения и затратные факторы – уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции, усложнение логистических путей, влияние роста цен производителей. Постепенное восстановление экспорта также будет оказывать давление на рост цен на торгуемые товары в сторону паритета с мировыми ценами.

В то же время, по оценке Министерства экономики, по итогам последних 9 месяцев цены производителей промышленной продукции выросли на 25,8%, в годовом исчислении – 51,5%.

"Текущий рост цен обусловлен прежде всего влиянием войны — временная оккупация территории и физическое уничтожение предприятий добывающей промышленности сказалось на опережающем росте стоимости их продукции, что является сырьем для большинства отраслей перерабатывающей промышленности. На себестоимости продукции отразилась также и стоимость транспортировки, стоимость релокации, а также высокое ценовое давление со стороны мировых цен (особенно энергоносители)", — говорится в документе.

Ожидается, что в IV квартале основным фактором влияния будет давление на цены производителей из-за стоимости энергоносителей, что обусловит рост цен до 10% в течение квартала, отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению. В документе чиновники учли предложения нардепов и ожидают скорейшего одобрения в Раде. Кабмин скорректировал прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции снизили от 30% до 28%.

Приоритет №1 в бюджете – безопасность и оборона – остается неизменным. На борьбу с оккупантами выделяют более 1 трлн. Это больше 18% ВВП.

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