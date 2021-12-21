Потребление увеличилось: в Минэнерго рассказали, будут ли веерные отключения электричества

Потребление увеличилось: в Минэнерго рассказали, будут ли веерные отключения электричества

Глава Минэнерго признал, что потребление электроэнергии в связи с похолоданием увеличилось.

Веерных отключений электроэнергии для населения во время отопительного сезона не будет. Энергосистема Украины имеет необходимые резервы мощностей.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал на пресс-конференции 21 декабря.

Глава Минэнерго признал, что потребление электроэнергии в связи с похолоданием увеличилось на 1000 МВт и составляет сегодня 22500 МВт.

Галущенко заверил, что, несмотря на рост потребления, ситуация в энергетике стабильная, а страна имеет значительный резерв мощностей для производства необходимых объемов электроэнергии.

По его словам, атомная генерация, которая работает сейчас 14 блоками из 15, владеет резервом около 600 МВт. При необходимости он может быть включен в работу.

"Минэнерго имеет ясное видение, как проходить отопительный сезон. Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. О плановых ремонтах электросетей предупреждают заранее", — сказал министр и посоветовал в случае затягивания таких работ жаловаться в Госэнергонадзор.

Ранее Герман Галущенко заверил, что в этом отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения изменяться не будут.

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