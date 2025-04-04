Повлияет ли повышение тарифов США на экономику Украины: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал торговую войну Трампа, когда Штаты ввели пошлину на весь импорт для всех стран мира.

Об этом глава государства сказал сегодняшнему брифингу представителями медиа.

«Что касается тарифов, товарооборот очень мал в Украине с Соединенными Штатами Америки. Для экономики это очень хорошо, разумеется. А по вопросу тарифов они влиять на нас не будут, в целом на нашу экономику», — заверил он.

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Также Зеленский утверждает, что новая таможенная политика США не влияет на поставку оружия.

«Вторая история, тот объем, где мы видим, у нас сегодня 3,5-3,8 млрд. товарооборот между нами и Соединенными Штатами Америки. Мы понимаем, какие пошлины были до этого на нашу металлургию. На металлургию у нас было 25% еще раньше. А потом, после начала полномасштабной войны тариф был уменьшен и мне кажется, на сегодняшний день он, не кажется, я знаю, он вернулся. То есть я имею в виду, это не те объемы, о которых сегодня можно говорить с какими-то проблемами. Для нас это не проблема», — говорит президент.

Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. В Минэкономики Украины рассказали, ударит ли 10% пошлина США по нашей экономике.

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