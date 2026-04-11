Повлияет ли работа за границей на размер пенсии в Украине: ответ эксперта

Стаж, полученный за границей не повлияет на размер выплат от ПФУ

Украинцы, долгое время работавшие за границей, сегодня часто интересуются, можно ли учесть этот стаж во время оформления пенсии дома. Эти зарубежные годы действительно помогут быстрее получить право на заслуженный отдых, однако сумму выплат от ПФУ они никак не увеличат.

Все нюансы зачисления иностранного трудового стажа и перечень необходимых документов подробно объяснил независимый пенсионный эксперт Виктор Богданов в комментарии «На пенсии».

Зачислят ли стаж из Италии и вырастет ли пенсия

Главный нюанс состоит в том, что у Украины пока нет действующего пенсионного соглашения с Италией. Это означает, что стаж, приобретенный в этой стране, специалисты ПФУ учтут, но исключительно для определения права на назначение пенсии.

То есть, итальянские годы помогут украинцу «добрать» необходимый минимум стажа для выхода на пенсию. Однако на саму сумму ежемесячных выплат в Украине этот зарубежный период никак не отразится — пенсия из-за этого не увеличится.

Какие документы нужны для ПФУ

Чтобы подтвердить свою легальную работу в Италии, будущему пенсионеру нужно подготовить четкий пакет документов. Базовым является паспорт или ID-карта гражданина Украины.

Главным документом выступает справка из итальянского пенсионного органа (INPS). Обычно это бумаги с названиями Certificazione dei contributi versati или Estratto conto assicurativo. В них обязательно должны быть указаны даты начала и окончания работы, данные работодателя и факт уплаты взносов.

Также можно добавить копии трудовых договоров, хотя это не обязательно. Важно помнить, что все иностранные справки должны иметь нотариально заверенный перевод на украинский язык.

Как подать заявку онлайн: пошаговая инструкция

Для удобства граждан Пенсионный фонд предусмотрел возможность предоставить все документы дистанционно через свой вебпортал. Алгоритм действий состоит из шести шагов:

Зайдите на сайт Пенсионного фонда Украины. Откройте раздел «Электронные услуги». Выберите опцию «Зачисление страхового стажа за границей». Загрузите сканированные копии справки из Италии, ее нотариального перевода и документа, удостоверяющего личность. Заполните электронную форму, указав страну, период работы и работодатель. Отправьте заявление на рассмотрение и обязательно сохраните подтверждение о его представлении.

После получения документов, ПФУ может самостоятельно обращаться к итальянским коллегам для проверки данных, поэтому процесс подтверждения иногда длится несколько месяцев. Эксперты советуют обращаться в ПФУ заранее.

С какими странами действуют другие правила

В отличие от Италии, с некоторыми государствами Украина заключила специальные международные соглашения. В таких случаях заграничный стаж засчитывается по другим правилам и иногда может влиять на размер самой пенсии.

К числу таких стран относятся: Испания, Португалия, Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Точные условия и правила для каждой отдельной страны следует уточнять непосредственно у специалистов Пенсионного фонда.

