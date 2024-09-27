Повлияет ли рост налогов на цены в Украине: в НБУ озвучили прогноз

Повышение налогов в Украине не будет оказывать существенного влияния на уровень инфляции.

Повышение налогов в Украине не отразится на ценах на товары. Ведь дополнительные поступления в бюджет вернутся в экономику из-за бюджетных расходов.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Он пояснил, что в июле 2024 г. Национальный банк осуществлял расчеты изменения уровня инфляции. В отчете НБУ говорилось о возможных эффектах в случае роста ставок налогов, в том числе НДС.

"В то же время, анализируя пакет инициатив, представленных в парламент, мы пришли к выводу, что большинство из них будут оказывать преимущественно нейтральное влияние на цены", — сказал Николайчук.

Он добавил, что рост налогов сбалансируется тем, что дополнительные бюджетные ресурсы вернутся в экономику в виде расходов. Это не будет вызывать давления на спрос и рост цен.

Напомним:

17 сентября парламент одобрил в первом чтении соответствующий законопроект (№11416-д). Ожидается, что до середины октября документ будет принят во втором чтении, и в случае его утверждения налоговые изменения могут быть введены задним числом с 1 октября.

Ожидается, что с октября увеличение налогов позволит дополнительно пополнить государственный бюджет на 58 миллиардов гривен в 2024 году и на 137 миллиардов гривен в 2025-м.

Основным источником этих поступлений является повышение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%.

А с 2025 года налоги повысят и для физлиц-предпринимателей. Цель таких изменений – сбалансирование бюджета, возможность продолжать оборону Украины, а также согласование требований со стороны международных партнеров.

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