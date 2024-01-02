Повлияют ли массированные обстрелы на курс гривны: ответ финансиста

По мнению эксперта, на курс гривны может повлиять психологический фактор, когда все бросятся скупать валюту. Однако экономист заверил, что резкого скачка не будет.

Еще в прошлом году в Национальном банке уверяли, что валютный рынок "привык" к массированным обстрелам Украины со стороны российской армии.

За последние дни курс гривны и так упал. Повлияют ли массированные обстрелы на курс гривны и валютный рынок, рассказал член Совета НБУ, экономист Василий Фурман в эфире телемарафона.

"Мы наблюдали и до этих обстрелов, что гривна последние несколько воскресений немного ослаблялась и звучали причины, почему она расслаблялась. В первую очередь это сезонный фактор. В какой-то степени – психологический фактор, когда там некоторые видят, что вот гривна ослабла и надо в последней поезд успеть купить, а затем гривна усилится и будут думать "что я сделал", — говорит Фурман.

Среди положительных факторов, влияющих на курс гривны, он назвал уровень золотовалютных резервов.

"Это огромная цифра, которая говорит о том, что гривня... как когда-то говорили, когда мы переходили к управляемому курсообразованию, что она "улетит в космос" – такого нет. Да, она сейчас значительно ослабла, да, есть причины. Сейчас вернее, именно вкладывать в гривневые активы", – заверил экономист.

Напомним, что 2 января гривна упала до исторического минимума.

Раньше мы писали, к какому курсу готовиться в начале 2024 года.

Читайте также: