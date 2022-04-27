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Поврежденные огнем гривны: в НБУ объяснили, что делать с такими банкнотами

Поврежденные огнем гривны: в НБУ объяснили, что делать с такими банкнотами

В Нацбанке сообщили, куда обращаться за обменом, что необходимо сделать и какую сумму возместят.

Национальный банк Украины сообщил, что значительно повреждены банкноты гривны из-за пожара можно отдать на исследования для возмещения убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для этого необходимо обратиться в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

Однако НБУ предупреждает, что сначала следует позвонить в соответствующее региональное подразделение денежного обращения и узнать, работает ли подразделение в вашем городе в ближайшие дни.

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Если в вашем регионе нет подразделения денежного обращения Национального банка Украины, необходимо обращаться в уполномоченные банки (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

Вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой было повреждение банкнот.

Не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

"Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а упаковывают их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой об изъятии (принятии) банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновение другой ситуации (при наличии)", — говорится в сообщении.

Клиентам возмещается сумма денежных знаков национальной валюты, которые обнаружены специалистами НБУ из целостной группы поврежденных банкнот, с потерянными в результате пожара платежными признаками, но без признаков подделки.

Напомним, НБУ разрешил не выдавать клиентам терминальные чеки : как теперь вернуть товар и обжаловать сделку.

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