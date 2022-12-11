Повторится ли весенний топливный кризис и какими будут цены: объяснение эксперта

Сети АЗС создают запасы горючего – не только в Украине, но и за границей.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, угрожает ли Украине топливный кризис и острый дефицит дизеля и бензина, как это было весной.

Об этом он написал в Facebook.

Куюн беседовал с представителями крупнейших сетей АЗС – WOG, KLO и ОККО. Все они заверили, что повторение весеннего кризиса с дефицитом горючего невозможно.

"Какие локальные катаклизмы не исключены, но они случались и до войны. Сети активно контрактуют горючее, создают запасы, и не только в Украине", — пояснил глава консалтинговой группы "А-95".

Цены

Куюн заверил, что особых колебаний цен не предвидится. Более того, он не исключает возможное снижение цен, поскольку в мире котировки, несмотря на антироссийские санкции, упали, а закупочные цены для Украины удерживаются предварительными за счет спроса и логистических факторов, в том числе и погодных условий.

"По мере насыщения рынка будет снижение (цены. – ред). В частности, ОККО в конце недели возобновила оптовую продажу дизтоплива. С бензином еще нужно поработать", – отметил эксперт.

Ранее Куюн объяснил незначительное увеличение цен на АЗС "фактором генератора". В Министерстве экономики заверили, что дефицит горючего из-за массового использования генераторов в результате отключений света Украине не угрожает.

ТСН.ua напоминает, что владельцы генераторов могут заплатить штраф в полмиллиона грн. Детальнее читайте по ссылке.

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