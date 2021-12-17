Повышали 10 раз: Шмигаль назвал нынешний размер средней пенсии в Украине

Кто может выйти на пенсию в 2022 году / Pexels

Пенсии в 2021 году в Украине повышались десять раз.

В Украине размер средней пенсии в декабре 2021 достиг почти 4 тысяч гривен. Всего за год пенсии росли 10 раз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, во время часа вопросов к правительству.

Шмыгаль подчеркнул, что повышение пенсий остается важной составляющей в сфере социальной политики. Так, по его словам, в течение текущего года правительство десять раз повышало выплаты разным категориям украинских пенсионеров.

"В декабре минимальная пенсия, для тех, кто имеет полный стаж, выросла до 2 тысяч 600 гривен, а также с декабря средняя пенсия в Украине составила около 4 тысяч гривен. Важный показатель средней пенсии в нашем государстве", — сказал глава правительства.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что была повышена минимальная пенсия и осуществлены надбавки за вненормовый страховой стаж, повышены назначенные пенсии, а индексация для почти 8 млн пенсионеров прибавила еще 300 грн.

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