Повышают свои требования: стало известно, за какие деньги украинцы готовы работать в Польше

В настоящее время средняя зарплата украинцев в Польше варьируется от 3300 до 5500 злотых.

Требования украинцев в Польше превосходят другие группы экономических мигрантов. Большинство из них ожидают зарплату от 4000 до 7700 злотых нетто.

Об этом пишет издание Wprost со ссылкой на данные исследования Progres Group.

Всего 5% украинцев готовы работать за зарплату ниже 4000 злотых нетто (920 евро после уплаты налогов). Абсолютное большинство – 85% – ожидает зарплату в пределах от 4000 до 7700 злотых нетто (1770 евро), и 10% хочет зарабатывать более 7700 злотых.

У иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии более низкие ожидания относительно минимальной зарплаты. В частности, 26% готовы работать за заработную плату в размере от 3000 до 3900 злотых, 48% рассчитывают на зарплату от 4000 до 7700 злотых и 26% — на заработок выше 7700 злотых.

Сейчас средняя зарплата украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых нетто.

Ранее сообщалось, что в Польше по состоянию на конец сентября 2024 официально работают более 406 тысяч мужчин из Украины. Всего в этой стране на конец сентября 2024 года трудоустроены почти 780 тысяч украинцев.

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