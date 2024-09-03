Повышение акцизов на горючее с 1 сентября: когда и насколько изменятся цены на заправках

После поднятия акцизов бензин подорожает на 1,5 грн, а дизель на 2 грн. Однако сжиженный газ подорожает более чем на пять гривен.

Об этом рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук в эфире "Киев-24".

"Он [сжиженный газ – ред.] уже потихоньку выходит из разряда альтернативного топлива для бензина. То есть снова ударили по наиболее незащищенным слоям населения, которые используют газ в виде альтернативного топлива", – сказал Косянчук.

Он отметил, что предпосылки для подорожания всех видов горючего действительно созданы, но, вероятно, некоторое время подорожание может быть совсем незначительным.

"Сейчас операторы рынка навезли нефтепродуктов в Украину в ожидании введения нового акцизного налога больше, чем нужно на самом деле. Сегодня все залиты, что называется "под пробку". И у меня есть большие сомнения относительно моментального и резкого подорожания горючего именно на эти полторы-две гривны .Подорожание, скорее всего, возможно прежде всего по газу", — предположил Леонид Косянчук.

Напомним, Государственная таможенная служба начала осуществлять таможенное оформление топлива по обновленным акцизным ставкам после обеда 2 сентября. По информации трейдеров, весь день в понедельник и утром вторника "таможня ожидаемо стояла".

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