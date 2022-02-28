Повышение цен и сокращение зарплат: каждый россиянин уже ощущает на себе санкции

Повышение цен и сокращение зарплат: каждый россиянин уже ощущает на себе санкции

Курс рубля начнет резко падать

Сегодня в России будет «адский понедельник», который уже начался отменой валютных торгов на бирже, поэтому это чувствуется через каждый российский карман.

О том, что ждет россиян, объяснил председатель в Национальный Совет экономического развития Алексей Дорошенко.

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«С сегодняшнего дня каждый без исключения россиянин на себе ощутит последствия Великой войны в Украине. Курс рубля начнет резко падать, будут ограничения на большинство финансовых операций, в том числе кредитование, цены, на все без исключения, сильно полезут вверх. Многие предприятия, как государственные, так и частные, начнут сокращение рабочих мест и заработной платы. Резко возрастет задолженность по заработной плате, а возможность купить уже привычную технику упадет. Сократят государственный заказ, включая оборонный сектор, инвестиции в инфраструктуру. И это произойдет через несколько месяцев», - отмечает эксперт.

Он добавляет, что только несколько стран мира получали такие безумные ограничения: Иран, Афганистан, Венесуэла. «Каждая из них вышла из орбиты современной цивилизации. Шансов удержаться нет ни у кого», — добавил Дорошенко.

Также экономист утверждает, что Украина сможет получить репарации от России за все материальные потери. «Это произойдет за счет арестованных резервов Центробанка и государственных активов России за рубежом, а также арестованных финансов и активов компаний, на которые наложены санкции. Это будут десятки миллиардов долларов. А может, и больше», — говорит он.

Он предполагает, что Украина сможет полностью восстановить уничтоженное, а также выплатить компенсации нашим гражданам, которые потеряли дома и квартиры.