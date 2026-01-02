Повышение минимальной и максимальной пенсий: на сколько вырастут выплаты в этом году

Деньги. / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине с 1 января 2026-го вырастут пенсии. Повышение выплат стало возможным благодаря росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Как изменился размер минимальной и максимальной пенсии, сообщает ресурс Новости.Live.

Пенсии были пересчитаны для людей с минимальными и максимальными выплатами. Также изменения коснулись тех, кто имеет доплаты, связанные с прожиточным минимумом или минимальной зарплатой.

Реклама

Отмечается, что 1 января минимальная пенсия выросла с 2361 грн до 2595 грн. Также возросла и максимальная пенсия — с 23 610 грн до 25 950 грн.

Законодательно пенсия не должна превышать десятикратный размер прожиточного минимума, хотя некоторым пенсионерам через суды удалось отменить это ограничение. Однако для большинства украинцев это правило осталось неизменным. Именно эта категория получила наибольшее увеличение.

Кроме того, были пересчитаны надбавки за сверхурочный стаж. В этом году доплата за каждый дополнительный год работы выросла до 25,95 грн. Изменения касаются мужчин, у которых более 35 лет трудового стажа, и женщин, имеющих более 30 лет стажа.

Отдельно были пересчитаны пенсии для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый стаж. Для этих пенсионеров минимальная пенсия должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. После повышения минимальной зарплаты с 8000 грн до 8647 грн, минимальная пенсия для этой группы пожилых людей выросла на более 200 грн — до 3458,8 грн.

Реклама

Как сообщалось, в Украине с 1 января меняют правила выхода на пенсию. Состоится новый этап реформы — вступят в силу ужесточенные требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Так, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет официального страхового стажа.