Повышение налогов: Кабмин одобрил законопроекты о посылках и маркетплейсах

Кабмин

Реклама

Кабинет министров Украины сегодня, 30 марта, одобрил пакет из трех законопроектов.

Об этом сообщает глава Министерства финансов Сергей Марченко.

Они предусматривают изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложения операций электронной торговли, а также продолжения уплаты военного сбора в действующих на сегодняшний день размерах.

Реклама

Законопроект касается украинских и иностранных компаний, предоставляющих активно работающие на нашем рынке цифровые услуги (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, предоставлению в аренду недвижимости или транспорта и т.п.). Изменения предполагают введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой ЕС DAC7. Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года.

Ключевые изменения:

в Налоговый кодекс Украины вводится новая статья по международному автоматическому обмену информацией

определяются ключевые понятия (платформа, оператор платформы, подотчетный продавец, исключенный продавец и т.п.) в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой DAC 7.

Устанавливаются обязанности для операторов платформ:

идентифицировать подотчетных продавцов

ежегодно представлять отчетность в ГНС (до 31 января)

становиться на учет в налоговых органах

определяется перечень отчетной деятельности (аренда недвижимости, предоставление услуг, продажа товаров, аренда транспорта)

вводится ответственность за нарушение новых требований.

Налогообложение доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы

Предложены условия налогообложения доходов физлиц, полученных через цифровые платформы:

ставка НДФЛ — 5% (вместо действующей на сегодняшний день ставки 18%)

налоговым агентом выступает оператор платформы (т.е. налоги уплачиваются платформой за физлицо)

устанавливаются четкие критерии для применения этого режима для физлиц

осуществляют деятельность без наемных работников

не являются самозанятыми лицами (не ФЛПы)

используют отдельный счет для деятельности

имеют годовой доход в пределах установленного лимита (не может превышать 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (около 7,2 миллиона гривен по состоянию на 01.01.2026)

не осуществляют продажу подакцизных товаров

не нужно будет платить налоги за разовые, некоммерческие продажи личных или бытовых вещей (если доход от таких продаж не превышает 2 тысяч евро в год). Такой подход аналогичен нормам, примененным в ЕС

не нужно открывать отдельный банковский счет, если общая годовая сумма дохода от продажи товаров не превышает 2 тысячи евро.

Электронные «доски объявлений», на которых осуществляется только реклама или информирование о товаре или услуге, не будут подпадать под новое регулирование.

Налогообложение международных посылок

Введение налогообложения НДС при импорте товаров, ввозимых в Украину в почтовых и экспресс-отправлениях, начиная с 0 евро. Согласно положениям законопроекта с 1 января 2027 года предлагается применение НДС к импортируемым товарам независимо от их стоимости. Начисление НДС будет производиться автоматически и включено в цену еще на этапе покупки товара на маркетплейсе. Некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро облагаться налогом не будут (это подарки или вещи для личного или семейного пользования получателем).

Реклама

Подробнее об изменениях:

ввести специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров (кроме подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, с территории другой страны на таможенную территорию Украины получателю — физическому лицу, которое приобрело такие товары через электронный интерфейс

определить электронные платформы ответственными за начисление и уплату НДС.

Специальные правила налогообложения дистанционных продаж товаров будут предусматривать, что оператор электронной платформы (украинский или иностранный) сразу при продаже товара включит в его стоимость соответствующую сумму НДС и затем перечислит эту сумму уже непосредственно в украинский бюджет. Для покупателя товара механизм получения отправки не изменится, этот товар будет доставлен логистическим оператором в его адрес. В случае отказа от получения товара, например из-за повреждений в пути или по другим причинам, товар будет возвращаться отправителю, а средства, в том числе и НДС, будут возвращены покупателю оператором электронной платформы.

В то же время останутся и действующие на сегодняшний день механизмы, где НДС в украинский бюджет может уплатить непосредственно получатель. Если электронная платформа продала товары без НДС, логистический оператор сможет доставить такие товары получателю, взять с него соответствующую сумму НДС и перечислить эту сумму уже непосредственно в бюджет.

Продление военного сбора

Продление действия военного сбора после завершения военного положения является вынужденным шагом, вызванным войной. Это решение обусловлено тем, что потребности сектора безопасности и обороны будут оставаться значительными, а также необходимостью финансирования восстановления страны. По последним оценкам, потребность в восстановлении Украины составляет около $588 млрд.

Напомним, Минфин представил законопроект о налогах. Украина должна принять пакет налоговых мер уже к концу марта 2026 года в соответствии с требованиями МВФ. Законопроект Минфина содержит четыре ключевых налоговых требования, вошедших в меморандум с МВФ.