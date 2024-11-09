Повышение налогов неизбежно: в бюджете-2025 не хватит денег на армию — нардеп

Бюджет на следующий год не сбалансирован, поскольку президент Зеленский до сих пор не подписал закон о повышении налогов.

В принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2025 год заложено 120 млрд грн на финансирование Сил обороны. Собрать такие средства без повышения налогов невозможно.

Такое мнение высказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии "Новости. Live".

По ее словам, бюджет на следующий год не сбалансирован, поскольку президент Зеленский до сих пор не подписал закон о повышении налогов, принятый Верховной Радой еще 10 октября.

"Нам нужно где-то взять 120 миллиардов, которые уже есть в проекте бюджета, предусмотренные на армию, но не подкрепленные повышением налогов", — пояснила народная депутат.

При этом Василевская-Смаглюк подчеркнула, что 56% бюджета будут использованы для финансирования Сил обороны.

Накануне, 8 ноября, правительство утвердило проект Госбюджета на 2025 год до второго чтения. Несмотря на изменения, главный приоритет остался неизменным — оборона, обороноспособность и безопасность Украины.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет от 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес читайте на ТСН.ua.

Бюджет-2025: Верховная Рада приняла в первом чтении приоритет безопасности и обороны

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