Повышение налогов в Украине: кто и сколько будет платить с октября

В условиях острой нехватки средств для финансирования Сил обороны государство планирует с октября повысить отдельные налоги.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

17 сентября парламент одобрил в первом чтении соответствующий законопроект (№11416-д). Ожидается, что до середины октября документ будет принят во втором чтении, и в случае его утверждения налоговые изменения могут быть введены "задним числом" с 1 октября.

Ожидается, что с октября увеличение налогов позволит дополнительно пополнить государственный бюджет на 58 миллиардов гривен в 2024 году и на 137 миллиардов гривен в 2025-м.

Основным источником этих поступлений является повышение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%

Это означает, что с официальной зарплаты наемных работников работодателю придется платить на 3,5 процентных пункта больше в виде налогов. В то же время ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) останется неизменной на уровне 18% согласно нормам указанного закона. Также не планируется увеличивать с октября единый социальный взнос (ЕСВ), который работодатели отчисляют из фонда оплаты труда в размере 22% — эта ставка остается неизменной.

Таким образом, если сейчас с каждой 1 000 гривен заработной платы сотрудника удерживают 18% подоходного налога (НДФЛ) и 1,5% военного сбора (ВС), что составляет 19,5% или 195 гривен, то с октября 2024 года (и до 31 декабря года) налог увеличат до 18% НДФЛ и 5% ВС, что в сумме составит 23% или 230 гривен с каждой 1000 гривен зарплаты.

Повышенная ставка военного сбора также коснется процентных доходов граждан по депозитам. Ранее такой доход облагался налогом в 19,5%, а с введением новой ставки он составит 23%.

Военный сбор для плательщиков единого налога ФЛП 3 группы

Это означает, что физические лица-предприниматели третьей группы, уплачивающие единый налог в размере 5% дохода, теперь дополнительно будут вносить 1% военного сбора. Например, сейчас с каждой тысячи гривен ежемесячного дохода ФЛП третьей группы уплачивают 50 гривен единого налога. В октябре эта сумма увеличится до 60 гривен.

Пока не ясно, как именно будет организована процедура уплаты и администрирования этого дополнительного 1%. Теперь физические лица-предприниматели самостоятельно платят единый налог в размере 5%. Однако дополнительный 1% является отдельным налогом, и процедура его уплаты будет отличаться от той, которая бы использовалась, если бы единый налог был просто увеличен с 5% до 6%.

Военный сбор для плательщиков единого налога ФЛП I, II и IV групп

Это означает, что указанные категории налогоплательщиков, кроме уже уплачиваемых налогов, с октября 2024 года будут обязаны выплачивать ежемесячно 710 гривен до конца 2024 года, а с 2025 года — 800 гривен.

710 грн соответствует 10% от минимальной зарплаты на 1 января 2024 года, тогда как 800 грн — это 10% от минимальной зарплаты на 1 января 2025 года.

Установление ставки налога на прибыль банков за 2024 год в размере 50%

Как это скажется на обычных украинцах, вопрос остается открытым. Прежде всего, изменения отразятся на доходах банков, которые в 2024 году должны будут уплатить налог на прибыль в размере 50% вместо текущих 25%. Это, скорее всего, приведет к изменениям в тарифной и процентной политике банков, включая комиссии, ставки по депозитам и кредитам и т.д.

В итоге за эти изменения придется расплачиваться обычным пользователям банковских услуг. Однако на размер налогов, которые они платят, и на их доходы это не будет оказывать непосредственное влияние.

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом

Введение нового типа налогообложения для автозаправочных станций позволит государству получить более предполагаемые и контролируемые потоки налоговых поступлений в бюджет. На доходы или налоговые выплаты граждан это не будет оказывать непосредственное влияние. Однако это может сказаться на ценовой политике автозаправочных сетей. Например, некоторые компании могут повысить цены на топливо, что, в частности, может вызвать цепную реакцию в потребительских ценах. Однако прогнозировать подобные изменения сложно.

Напомним, глава МВФ в Украине Гэвин Грей поддерживает решение властей повысить налоги для населения.

В Украине уже в 2024 году могут поднять ставки по основным налогам – такое решение было подготовлено в правительстве. А с 2025 года налоги повысят и для физлиц-предпринимателей. Цель таких изменений – сбалансирование бюджета, возможность продолжать оборону Украины, а также согласование требований со стороны международных партнеров.

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