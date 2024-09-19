Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора

В Украине ряд граждан освобождается от уплаты военного сбора.

Об этом пишет "24 Канал".

В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно:

Вооруженные силы Украины

Национальная гвардия

Служба безопасности Украины

Служба внешней разведки

Государственная пограничная служба

работники Министерства внутренних дел

Управление государственной охраны

Государственная служба специальной связи

Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.

Напомним, в Верховной Раде недавно одобрили законопроект, предусматривающий повышение налогов.

Народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что налоговый комитет ВРУ принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11416-д. За законопроект проголосовали 19 депутатов, против — 1, воздержались трое.

В частности, законопроектом предусматривается:

повышение военного сбора от 1,5% до 5%

увеличение налогов для 1-2 группы ФЛП

авансовые взносы на АЗС

1% на всех форм ФЛП 3-й группы

25% прибыли на финучреждения

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)

50% налог на прибыль банков в 2024 году

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