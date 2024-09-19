Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора

Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора.
В Украине ряд граждан освобождается от уплаты военного сбора.
Об этом пишет "24 Канал".
В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно:
- Вооруженные силы Украины
- Национальная гвардия
- Служба безопасности Украины
- Служба внешней разведки
- Государственная пограничная служба
- работники Министерства внутренних дел
- Управление государственной охраны
- Государственная служба специальной связи
Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.
Напомним, в Верховной Раде недавно одобрили законопроект, предусматривающий повышение налогов.
Народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что налоговый комитет ВРУ принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11416-д. За законопроект проголосовали 19 депутатов, против — 1, воздержались трое.
В частности, законопроектом предусматривается:
- повышение военного сбора от 1,5% до 5%
- увеличение налогов для 1-2 группы ФЛП
- авансовые взносы на АЗС
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
- 25% прибыли на финучреждения
- помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году
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