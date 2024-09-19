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Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора

Повышение налогов в Украине: кто освобожден от уплаты военного сбора

В Верховной Раде приняли законопроект, предусматривающий рост налогов / Фото: pixabay.com

Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора.

В Украине ряд граждан освобождается от уплаты военного сбора.

Об этом пишет "24 Канал".

В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно:

  • Вооруженные силы Украины
  • Национальная гвардия
  • Служба безопасности Украины
  • Служба внешней разведки
  • Государственная пограничная служба
  • работники Министерства внутренних дел
  • Управление государственной охраны
  • Государственная служба специальной связи

Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.

Напомним, в Верховной Раде недавно одобрили законопроект, предусматривающий повышение налогов.

Народный депутат Украины от политической партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что налоговый комитет ВРУ принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11416-д. За законопроект проголосовали 19 депутатов, против — 1, воздержались трое.

В частности, законопроектом предусматривается:

  • повышение военного сбора от 1,5% до 5%
  • увеличение налогов для 1-2 группы ФЛП
  • авансовые взносы на АЗС
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
  • 25% прибыли на финучреждения
  • помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования)
  • 50% налог на прибыль банков в 2024 году

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