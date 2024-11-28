Повышение налогов в Украине: министр сообщил, будут ли меняться ставки "задним числом"

Закон о повышении налогов в Украине вступит в силу с 1 декабря, но туда будет внесен ряд корректив.

В Украине в ближайшее время могут быть подкорректированы несколько положений, принятых в законе о повышении налогов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции.

"Мы не собираемся делать ретроактивные введения налогов. Те положения, которые сейчас в законе о налогообложении (планировалось вводить – ред.) от 1 октября, я надеюсь в ближайшее время будут подкорректированы", – рассказал Марченко.

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По словам Марченко, после того, как закон будет подписан президентом, будет другой подкорректирующий это закон.

"То есть все необходимые изменения будут вступать в силу с 1 декабря 2024 года", — сказал министр.

Напомним, законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.

Отметим, 10 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, предусматривающий значительное увеличение налогов и военного сбора.

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