Повышение пенсии от 1 апреля: кому произведут автоматический перерасчет

С 1 апреля пенсии автоматически перечислят украинцам, кто после назначения или пересчета продолжали работать. Это все при условии, что по состоянию на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

Об этом сообщает ПФУ.

В то же время, при пересчете показатель средней зарплаты, который был учтен при назначении/предварительном перерасчете пенсии, не меняется.

Если на 1 марта 2024 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии", — говорится в сообщении.

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Если пенсионер не получил 24 месяца стажа до 1 марта 2024 года, то перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения/предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Добавим, что перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая).

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили о порядке перерасчета пенсий лицам, которые продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработавших менее 24 месяцев.

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