Повышение пенсий 2022 года: несмотря на войну, правительство обещает увеличить выплаты по графику

Правительство в этом году планирует минимум дважды повысить пенсии — в октябре для отдельной категории пенсионеров и декабре, когда вырастет прожиточный минимум.

С начала года средняя пенсия в Украине выросла почти на 400 гривен. И даже при войне выплачивать ее удавалось без значительных задержек, говорится в ТСН.

На Буковину эвакуационным поездом из Донбасса Ольга Ивановна уехала еще в начале войны. Сейчас живет в убежище для переселенцев. Говорит, очень довольна и отношением, и условиями, хотя перед поездкой переживала. Пенсия была единственным источником дохода. Не знала, вовремя ли ее в войну будут платить на новом месте жительства. Но, признается, проблем не возникло.

«Я нигде не ходила, мне день в день приходила пенсия. Все переживали, здесь проживают пенсионеры из всех областей, но все получают, никто не жаловался, что у кого-то нет пенсии», — рассказывает женщина.

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Все переселенцы, кто получал деньги на карточку до войны, так же получают ее, говорят в Минсоцполитики. Причем касается это и тех, кто находится в оккупации. Изменения есть разве что для тех, кто получал пенсии физически – в отделениях «Укрпочты». Таким людям, говорят, нужно прийти в ближайшее отделение и изменить место выдачи, или же перевести выплаты на карту. Пока такая возможность есть в каждой точке Украины. Тем, кто остался в зоне боевых действий, советуют по возможности выехать в другую область и получать деньги там, или же переоформить выплаты на карту. Сложнее ситуация с теми, кто сейчас на оккупированных территориях, но и там есть возможность получить выплаты.

«Самое простое – это открыть карточку в одном из украинских банков. Ряд банков предоставляют такую возможность – Приватбанк, Монобанк. Пенсионный фонд работает в режиме, когда человек может проинформировать об изменении реквизитов для выплаты», – отмечает заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Только за прошлый месяц до 10 тысяч человек это сделали. Те, кто по какой-то причине это сделать не смог, могут не переживать. Их средства будут храниться на счетах до тех пор, пока человек не изменит способ выплаты.

«Эти средства ждут людей. Да, мы как органы власти не имеем возможности выполнить эту функцию на оккупированной территории. Но у людей есть возможность доступа к этим средствам, если они перемещаются на подконтрольную территорию", - говорят в пенсионном фонде.

Идентична ситуация с социальными пенсиями – по инвалидности, из-за потери кормильца. В Минсоцполитики говорят, что в условиях войны автоматически продлили такие пенсии даже для тех, кто должен подтверждать инвалидность каждый год.

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Алена – тоже переселенка, у ее сын ДЦП, женщина также получает пенсию от государства. Проблем с переоформлением, говорит, не возникло. "Она автоматически начислялась, мы знали, что у нас эти выплаты до 18 лет", — говорит она.

В пенсионном фонде говорят, что в государстве более 10 с половиной миллионов пенсионеров. Более того – с 1 июля вырос прожиточный минимум. Как следствие, и средняя пенсия выросла почти на 400 гривен. Также на этот год запланировано еще несколько перерасчетов – с октября изменится минимальная зарплата, которая также будет влиять на некоторые выплаты.

«А с первого декабря у нас будет такой же рост, как и с 1 июля, потому что вырастет прожиточный минимум. Кроме того – у нас с первого октября предусмотрены перерасчеты лицам, достигшим 70 лет», — говорят в пенсионном фонде.

Несмотря на войну, государство будет пытаться в полном объеме выполнять все социальные обязательства. Что касается задержек, то они, говорят, возможны, но максимум будут кратковременными.

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