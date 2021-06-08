Повышение пенсий: кто в июне получит доплаты и сколько

Пересчет осуществлен автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

От 1 апреля пенсионерам, провели перерасчет выплат. Поэтому в июне они получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май.

Об этом информирует Минсоцполитики.

"Пересчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали", — говорится в сообщении.

Страховой стаж за этот период учли при расчете нового размера пенсии. Для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и получали большую заработную плату — пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы.

Всего повышенные пенсии получат 313 тыс. украинцев. Средний размер повышения составил 193,32 грн.

Пересчет осуществлен автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что к концу 2021 года пенсии достигнут 6,5 тыс. грн.

В Украине с 1 июля на 40% повысят пенсии. Впрочем, повышение получат не все. Надбавку в 100 гривен получат только те, кому в прошлом году не делали индексации.

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