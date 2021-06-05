Повышение пенсий: Лазебная рассказала, когда и кому увеличат выплаты

С 1 декабря для пенсионеров старше 65 лет минимальная пенсия будет составлять 2600 грн.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября текущего года получат доплату к пенсии в размере 400 грн., а минимальная пенсия для них будет установлена на уровне 2500 грн.

Об этом 4 июня во время Часа вопросов к правительству в Раде сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"В этом году продолжена выплата 500 грн. лицам 80+ и обеспечена минимальная пенсионная выплата на уровне 2600 грн. С 1 октября доплату к пенсии в размере 400 грн. получат пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. Для них минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 грн., — заявила Лазебная.

Она рассказала, что с 1 июля также будет проведено повышение минимальных пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие войны и сообщила о законопроекте, в случае принятия которого с 1 января 2022 года для более 30 тыс. лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсия будет повышена в среднем на 40%.

Также глава Минсоцполитики сообщила, что с 1 декабря для пенсионеров старше 65 лет минимальная пенсия будет составлять 2600 грн.

Кроме того, Лазебная отчиталась, что с апреля уже были перечислены пенсии для 300 тыс. работающих пенсионеров, а для семей погибших участников боевых действий пенсии были повышены почти вдвое.

Напомним, в ПФУ сообщали, что в Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет 3,7 тысячи гривен. Всего соцвыплаты получает 11,1 млн пенсионеров. С 1 марта 2021 года пенсии украинцев проиндексировали на 11% — минимальное повышение составило 100 гривен, но в среднем пенсии должны юбыли вырасти на 308 гривен.

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