Повышение пенсий в 2024 году – сколько пенсионеров будут получать больше

Кого коснется повышения пенсий в следующем году.

В Украине в 2024 году возрастут все социальные выплаты. Повышение пенсий коснется более половины пенсионеров, особенно тех, которые получают минимальные выплаты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат от парламентской фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

"Повышение пенсий будет незначительным, но коснется большей части всех пенсионеров Украины, особенно тех, которые получают минимальную пенсию. Это действительно важно, потому что это покроет хотя бы уровень инфляции", — отметил нардеп.

Цымбалюк также отметил, что в бюджете на 2024 год заложено повышение прожиточного минимума – 2920 грн для трудоспособных и 2360 грн для лиц, потерявших трудоспособность.

По его словам, минимальная зарплата с января вырастет до 7100 гривен, а в апреле – до 8 тысяч гривен.

Напомним, Кабмин сделал прогноз по зарплате украинцев в 2024-2026 годах.

Читайте также: