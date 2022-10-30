Повышение пенсий в ноябре: касается тех, кто не получил перерасчет в октябре

В октябре 2022 г. вместе с увеличением размера минимальной заработной платы произошло повышение пенсий.

Те, кто не получил повышенную пенсию до 25 октября 2022 г. и имеют право на повышение, могут обратиться в ноябре в органы ПФУ для перерасчета. Перечисленные суммы пенсии можно получить от 4 по 25 число месяца.

Кому должны перечислить пенсии:

Лицам от 70 лет на 300 грн. Гражданам, достигшим 70 лет после 1 октября, компенсационную выплату установят с даты достижения 70-летнего возраста. Перерасчет должен произойти автоматически, если выплата не увеличилась, нужно обратиться в органы пенсионного фонда.

Пенсионерам с минимальной пенсией. Минимальная пенсия от 1 октября будет выплачиваться пропорционально приобретенному страховому стажу исходя из размера минимальной выплаты 3000 гривен для всех неработающих пенсионеров, не имеющих минимального стажа и достигших 70 лет.

С 1 октября минимальная зарплата составляет 6700 грн, соответственно перечисляется пенсия для всех лиц в возрасте от 65 лет с необходимым минимальным стажем. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту таких пенсионеров составляет 2680 гривен.