Повышение пенсий в октябре: кому и сколько добавят денег

В октябре 2025 года украинские пенсионеры, которым исполнилось 65 лет и старше, могут рассчитывать на перерасчет и дополнительные выплаты к пенсии. Хотя это не новая «возрастная надбавка», их пенсия гарантированно не может быть ниже установленного государством минимума.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

Там объяснили также особенности доплат, а также детали по автоматическим возрастным надбавкам для старших граждан.

Минимум для пенсионеров 65+

Главная выплата, на которую имеют право лица старше 65 лет, это гарантированный минимальный размер пенсии по возрасту.

По закону Украины №1058 пенсионеры этой категории должны получать выплату, которая составляет 40% от минимальной заработной платы, установленной на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Основные требования к получению минимума

Возраст: достижение 65 лет.

Стаж: наличие страхового стажа не менее 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин).

Вид пенсии: получать пенсию по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца или по выслуге лет.

2025 законодательно установленный минимум составляет 3200 грн. Однако согласно постановлению Кабмина об индексации от марта 2025 года фактический размер минимальной пенсионной выплаты для 65-летних пенсионеров, выполнивших требования по стажу, составляет 3758,00 грн. Если пенсия меньше этой суммы, ПФУ автоматически устанавливает доплату.

Автоматические возрастные надбавки (70+)

Кроме гарантированного минимума, украинские пенсионеры получают автоматические возрастные надбавки по достижении 70 лет. Для их получения не нужно никуда обращаться — выплаты назначаются ПФУ автоматически.

Размеры этих надбавок выглядят так:

после 70 лет — до 300 грн;

после 75 лет — до 456 грн;

после 80 лет — до 570 грн.

Обязательным условием есть то, что общий размер пенсии получателя не должен превышать 10 340,35 грн.

В октябре 2025 года эти надбавки получат лица, достигшие соответствующего возраста в сентябре. При этом сумма доплаты за октябрь будет соответствующей количеству дней, оставшихся до конца месяца с даты их рождения, и может быть меньше полного размера.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) также отмечает, что вычисление стажа после 1 января 2004 года производится автоматически по данным реестра застрахованных лиц. Электронная трудовая книжка уже содержит все сведения о принятии, переводе и увольнении после этой даты.