Повышение прайс-кепов не повлекло ценового шока — аналитика.

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Вступление в силу 1 августа повышение предельных цен на электроэнергию в часы вечернего пика не привело к ожидаемому резкому росту стоимости ресурса. Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting, ссылаясь на оперативные данные "Оператора рынка".

«Цены электроэнергии на рынке на сутки вперед» на 1 августа не продемонстрировали резкого роста на часы «вечернего пика» после повышения прайс-кепов», — отметила эксперт.

По ее словам, максимальная почасовая цена достигла 9300 грн/МВт-ч в 22:00 — всего на 3% выше аналогичного показателя предыдущих суток. Средневзвешенная цена выросла на 7,7% - до 5459 грн/МВт-ч, что объясняется дневным уменьшением генерации с ВИЭ и изменением структуры предложения.

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Таким образом, даже после пересмотра прайс-кепов рынок не вышел из под контроля, а новые ограничения не стали фактором существенного ценового давления.

"Фактически, были изменены прайс-кепы только для часов "вечернего пика" (17-23)", - напомнила Орлова. По ее словам, рынок отреагировал сдержанно, что может свидетельствовать о достаточной конкуренции и стабильном балансе между спросом и предложением.

Эти данные также опровергают распространенные опасения, что пересмотр граничных цен автоматически приведет к скачку тарифов или общему удорожанию электроэнергии.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные граничные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в том числе для периода вечернего пика (17:00–23:00), где максимальная цена на РДН и ВДР может достигать 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке – 16 000/06000/06000/06000/06000/06000/06000/т.

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