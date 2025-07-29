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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Повышение прайс-кепов не влечет за собой рост цен - Центр Разумкова

Просмотр предельных цен на рынке электроэнергии не означает автоматического подорожания ресурса, а наоборот открывает путь для критически важного импорта в пиковые часы. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя решение НКРЭКУ от 25 июля.

«Подчеркиваю для СМИ, что изменение предельных цен не равно автоматическому увеличению цены, а открывает возможности импорта, когда он необходим», — подчеркнул Омельченко.

По его словам, действующие ограничения создавали барьеры для поставок электроэнергии из Европы именно тогда, когда она больше всего нужна — в вечерние часы пиковой нагрузки.

"Это решение будет способствовать покрытию дефицита э/э за счет импорта в вечерние пики", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что даже до пересмотра лишь около 16% почасовых цен приближались к потолку прайс-кепов — следовательно, изменение предельных уровней не является катализатором удорожания.

Кроме того, пересмотр прайс-кепов — это и шаг к полноценной интеграции украинского рынка с европейским.

Напомним, 25 июля НКРЭКУ приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние часы — с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему самая высокая.

Дата публикации
Количество просмотров
82
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