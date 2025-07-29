- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Повышение прайс-кепов не влечет за собой рост цен - Центр Разумкова
Просмотр предельных цен на рынке электроэнергии не означает автоматического подорожания ресурса, а наоборот открывает путь для критически важного импорта в пиковые часы. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя решение НКРЭКУ от 25 июля.
«Подчеркиваю для СМИ, что изменение предельных цен не равно автоматическому увеличению цены, а открывает возможности импорта, когда он необходим», — подчеркнул Омельченко.
По его словам, действующие ограничения создавали барьеры для поставок электроэнергии из Европы именно тогда, когда она больше всего нужна — в вечерние часы пиковой нагрузки.
"Это решение будет способствовать покрытию дефицита э/э за счет импорта в вечерние пики", - отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что даже до пересмотра лишь около 16% почасовых цен приближались к потолку прайс-кепов — следовательно, изменение предельных уровней не является катализатором удорожания.
Кроме того, пересмотр прайс-кепов — это и шаг к полноценной интеграции украинского рынка с европейским.
Напомним, 25 июля НКРЭКУ приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние часы — с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему самая высокая.