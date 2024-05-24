Повышение тарифа на электричество необходимо для покрытия стоимости его производства «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго», — Галущенко

Для покрытия себестоимости производства электроэнергии государственными Энергоатомом и Укргидроэнерго нужно повысить тариф на свет для населения.

Об этом в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он пояснил, что сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства, в частности, компаниями «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности. электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО)

«Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями (НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» – ред.) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка», — сказал он. он.

По его словам, наиболее вероятным сценарием при установке новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

«Мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что просто один тариф будет изменен на другой – будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии», — отметил Галущенко.

Министр добавил, что в настоящее время правительство производит расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансовой сбалансировки энергорынка.

«Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы производим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая», — подчеркнул Галущенко.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря просмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.