Повышение тарифов госмонополий грозит ГМК и экономике Украины - металлурги

Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Каметсталь" Александр Третьяков во время встречи премьер-министра Юлии Свириденко с представителями бизнеса в Днепре.

По словам Третьякова, повышение грузовых тарифов «Укрзализныци» абсолютно неприемлемо для ГМК. Для производства 1 тонны стали нужно перевезти как минимум 3 тонны сырья, а нынешние тарифы УЗ уже выше, чем в Польше и Словакии. "Даже незначительное повышение означает резкий рост себестоимости и потерю позиций на рынках", - подчеркнул Третьяков.

Он выразил уверенность, что хроническая убыточность пассажирских перевозок УЗ не должна переводиться на промышленность. Как альтернативу, он предложил предусмотреть в госбюджете-2026 около 20 млрд грн для компенсации пассажирского сегмента — ведь грузовые перевозки остаются прибыльными и не нуждаются в дотациях.

Также угрозу отрасли представляют рост тарифов НЭК «Укрэнерго», и стремительный рост экспорта металлолома — до 50 тыс. т в месяц, что в 11 раз больше, чем в 2022 году. Используя нулевую пошлину по Соглашению об ассоциации с ЕС, украинский металлолом массово вывозят в ЕС, а затем реэкспортируют, в частности, в Турцию.

«Переработка тонны лома в Украине дает 15 тыс. грн налогов и около $1200 валютной выручки. В то же время прямой экспорт приносит в 4–5 раз меньше и лишает страну критического ресурса для «зеленого перехода», — подчеркнул Третьяков.

Также генедиректор "Каметстали" предупредил о рисках демпинга: из-за усиления торговых ограничений в США и ЕС производители из третьих стран ищут слабо защищенные рынки, и Украина становится одной из целей.

«С 2026 года будут действовать экомито CBAM и новые меры ЕС. Угроза массового демпинга со стороны Китая, Турции и России более чем реальна. Это означает потерю внутреннего рынка, рабочих мест и налоговых поступлений», – подчеркнул он.

Третьяков призвал правительство и парламент разработать прогнозируемую тарифную и налоговую политику, а также спланировать защитные меры на внутреннем рынке. Иначе украинская металлургия рискует потерять свои позиции как на внутреннем, так и внешних рынках.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.