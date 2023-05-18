Повышение тарифов на электричество позволит починить энергосистему Киевщины — ОВА

По его словам, Киевщина уже начала готовиться к отопительному сезону, но энергосистема области сейчас находится в очень тяжелом состоянии. По подсчетам специалистов, ущерб только в Киевской области составляет около 1 миллиарда гривен.

Кравченко добавил, что источником восстановления могут стать арестованные активы россии, но это долгий процесс и в первую очередь нужно рассчитывать на собственные ресурсы.

В частности, может потребоваться увеличить стоимость электроэнергии для населения.

«Это очень тяжелое решение. Правительство еще не приняло это решение, чтобы побороть нашего врага, который производит обстрелы дальше и война идет, возможно, будут подняты тарифы», — подчеркнул он.

Напомним, что Национальный банк Украины закладывает в свой прогноз повышение тарифа на электроэнергию уже в этом году.